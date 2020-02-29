Февраль 29th, 2020

В МВФ сделали важное заявление по Украине

20 февраля в Украину прибыли эксперты МВФ. Целью визита было обсуждение программы стабилизации экономики и планы по ускорению ее роста. Были достигнуты договоренности и выработан общий план действий. Ожидается подписание контракта о сотрудничестве на три года.

В декабре министр финансов Оксана Маркарова подтвердила, что Украина должна выполнить все пункты новой программы сотрудничества с МВФ до конца, поэтому переговоры продолжаются так долго.

«Команда специалистов МВФ, посетивших Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержание роста и обеспечения стабильности«, -заявил Люнгман.

Также он добавил, что в ближайшие дни дискуссии продолжатся.