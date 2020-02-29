Февраль 29th, 2020

В Германии нашли чем заменить бетон





Немецкие инженеры предотвратили попадание примерно 136 тонн углекислого газа в атмосферу благодаря использованию «воздушных карманов» из переработанного пластика



На 1613 тонн меньше бетона в двух зданиях

Немецкие инженеры предотвратили попадание примерно 136 тонн углекислого газа в атмосферу благодаря использованию «воздушных карманов» из переработанного пластика – разместив их в бетонных плитах при строительстве двух высотных зданий.



Два здания проекта SparkassenVersicherung (SV) в Мангейме строятся из бетонных плит, разработанных компанией Cobiax, которые содержат пустоты, что позволяет использовать значительно меньше бетона.



Благодаря наличию полых сфер из пластика бетона в таких ж/б конструкциях на 35% меньше, чем обычно.



Для 13-этажных зданий SV, спроектированных архитектурной студией Sacker, это означало использование на 1613 тонн меньше бетона в двух зданиях – и значительное сокращение выбросов CO2.



Фаза строительства этих домов будет завершена в 2019 году, а полностью сдать объекты планируют летом 2020 года. Построенные девелопером Diringer & Scheidel высотки смешанного типа содержат около 24 300 квадратных метров жилых и офисных помещений.



В зданиях используются строительный модули Cobiax SL, которые ранее использовались в библиотеке кампуса Венского университета Zaha Hadid Architects и медицинском центре Колумбийского университета Diller Scofidio + Renfro.