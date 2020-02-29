Февраль 29th, 2020

Употребляя пиво перед вином нельзя избежать похмелья.

Британские ученые установили опытным путем, что последовательность употребления спиртных напитков не влияет на развитие похмелья и степень его тяжести.

Многие люди, опираясь на «народные знания», считают, что подобных проблем можно избежать, если употреблять спиртное в определенной последовательности или не пить те сорта алкоголя, которые имеют яркий вкус и окраску.

Британские ученые и их немецкие коллеги решили проверить подобные утверждения, набрав группу из 90 добровольцев в возрасте от 19 до 40 лет, которые согласились потратить два дня на посиделки в баре вместе с авторами статьи.

Участников эксперимента разделили на три группы.

Представители первой сначала выпивали по три больших кружки пива, а затем – четыре больших бокала вина, вторая действовала обратным образом, а третья – употребляла только первый или второй напиток.

Ученые следили за уровнем спирта в их организме и увеличивали порции спиртного, если добровольцы не были в «кондиции».

На следующий день исследователи просили добровольцев оценить степень тяжести похмелья по 56-бальной шкале и рассказать о том, как они себя чувствовали во время посиделок.

Через неделю они поменяли участников местами и повторили эксперимент.

Как оказалось, похмелье появлялось у представителей всех трех групп примерно с одинаковой частотой, а его сила зависела не от выбранных напитков и последовательности их употребления, а от того, насколько пьяными они себя ощущали во время застолий и как часто выпивка вызывала у них неприятные ощущения в день эксперимента.