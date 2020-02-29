Умер знаменитый разработчик обитаемой «Сферы Дайсона» и ядерного космического корабля

Фримен Джон Дайсон, американский физик-теоретик английского происхождения, один из создателей квантовой электродинамики, умер в возрасте 96 лет в Принстоне, штат Нью-Джерси. Он родился 15 декабря 1923 года в семье британского композитора Джорджа Дайсона. Окончил Кембриджский университет, где работал в 1946—1949 годах. Переехав в США, был профессором Корнеллского, а затем Принстонского университета, а также Института перспективных исследований.

Занимаясь астрофизикой он изучал пульсары и нейтронные звезды и создал концепцию сферы Дайсона — гипотетического сооружения, которое представляет собой тонкую сферическую оболочку большого радиуса – порядка радиуса планетных орбит – со звездой в центре. Идею он позаимствовал из книги «Создатель звезд» фантаста Олафа Стэплдона. Замысел опирался на предположение, что развитая цивилизация может использовать сферу Дайсона для полного использования энергии центральной звезды. Таким образом решалась бы проблемы жизненного пространства. Дайсон предложил опираться на эти представления при поиске внеземных цивилизаций.

Во второй половине 1950-х годов Фримен Дайсон согласился на предложение Теда Тейлора, одного из ведущих американских разработчиков ядерных и термоядерных зарядов, участвовать в разработке проекта «Орион» – космического корабля с ядерно-импульсным двигателем, в основу которого положено использование энергии ядерного взрыва. При натурных испытаниях несколько моделей было разрушено, но один 100-метровый полёт в ноябре 1959 года был успешен и показал, что импульсный полёт мог быть устойчивым. Модель высадилась на парашюте неповрежденной и находится в коллекции Смитсоновского национального музея авиации и космоса в Вашингтоне.