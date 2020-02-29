Февраль 29th, 2020

Ученые — коронавирус захватит мир в течении месяца

Ученые считают, что коронавирус захватит мир в течении месяца, и от него может умереть несколько миллионов человек.

Главное, что случилось с новой коронавирусной инфекцией за последнее время — переход от локального на глобальный уровень: число случаев вне Китая стремительно догоняет число случаев в самом Китае, причем это происходит в самых разных странах. Все это вызывает споры о том, перешла ли вспышка инфекции на стадию .

На пресс-конференции, проходившей в Женеве 24 февраля, глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что называть вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией, то есть глобальной эпидемией, пока рано. «Сейчас мы не видим свидетельств неконтролируемого распространения коронавируса, равно как и не видим значительного числа тяжелых и летальных случаев в глобальном масштабе, — объяснил он свою позицию. — Обладает ли вирус способностью вызвать пандемию? Абсолютно. Это уже произошло? По нашим оценкам, пока нет».

Пресс-конференция проходила как раз после появления информации о масштабных вспышках коронавирусной инфекции в Италии и Южной Корее, а также о нескольких смертельных случаях в Иране. Уже после этого в каждом из ежедневных отчетов ВОЗ стали появляться новые страны, где зафиксировали случаи заболевания. На данный момент эпизоды заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали на всех континентах кроме Антарктиды, а ежедневно фиксируемое число новых заболевших вне Китая впервые превысило китайские значения.

Ни у «эпидемии», ни у «пандемии» нет однозначных формальных критериев, но на таком информационном фоне отказ ВОЗ называть глобальное распространение инфекции пандемией кажется не вполне искренним. В любом случае, многие ученые считают, что вспышка уже перешла в глобальную стадию, и сдержать ее не получится. Ярче всего это выразил в разговоре с Nature гарвардский эпидемиолог Марк Липсич: «Что бы ни говорила ВОЗ, я считаю, что все эпидемиологические условия для пандемии соблюдены. Какое бы разумное определение этого понятия мы не приняли, придется признать, что именно пандемию мы сейчас и наблюдаем».

Источник

В спорах о природном источнике вируса ученые сегодня оказались в той же точке, с которой начинали два месяца назад. Представления прошли полный круг: от летучих мышей, которые изначально считались наиболее вероятным природным резервуаром, через змей и панголинов, и обратно к летучим мышам.

«Медуза» уже писала, что змей называли в качестве источника вируса в результате грубой ошибки. С малазийскими панголинами случилась похожая, но иная история: ученые верно определили, что коронавирусы панголинов довольно сходны с новым вирусом SARS-CoV-2 (раньше его называли 2019-nCoV). Они также обнаружили, что один фрагмент вирусного S-белка (с помощью которого вирус соединяется с клетками хозяина) у вирусов панголинов почти совпадает с человеческим вирусом, отличаясь одной-единственной аминокислотной заменой. Однако одна группа соавторов это громкой статьи, как оказалось позднее, неправильно поняла другую группу — в результате чего почти полное сходство в конкретном фрагменте одного белка превратилось в почти полное сходство двух разных вирусов. И, как следствие, в панголиновую теорию. На самом деле РНК панголиновых коронавирусов совпадает с человеческими всего на 90,3%, что существенно меньше, чем 96% схожести коронавируса летучих мышей и тех 99.8% сходства, которые позволили определить промежуточного хозяина в случае ТОРС/SARS («атипичная пневмония»).

Существование очень похожих коронавирусов у рукокрылых и даже заражение ими людей, проживающих в ареалах обитания этих животных, не вызвает у ученых сомнений. Это хорошо известный факт, тщательно изученный китайскими вирусологами, прежде всего Ши Дженли из Института вирусологии Уханя. Споры, которые продолжались на протяжении двух месяцев, касались не столько этого природного очага, сколько природы непосредственного переносчика на уханьском рынке — того самого животного, которое заразило первого пациента. В случае прошлой коронавирусной эпидемии ТОРС/SARS («атипичная пневмония») этим промежуточным хозяином оказались дикие циветты, хотя основным природным резервуаром, как и для нового вируса, были летучие мыши. Определение промежуточного хозяина может помочь предотвратить повторную передачу вируса от животных, хотя, возможно, это уже не имеет смысла: на волне эпидемии коронавируса Китай запретил продажу всех диких животных.

Вирус

Основные данные, которые были известны о биологии самого вируса к началу февраля, когда было всего три десятка геномов, остаются верными и сегодня, когда их уже 119.

Все вируса очень близки — а значит переход вируса от животного к человеку, с очень высокой вероятностью, случился лишь один раз. Произошел он, насколько позволяет судить скорость мутаций, в конце ноября — начале декабря 2019 года.

По имеющимся данным уже можно сказать, что скорость эволюции SARS-CoV-2 довольно высокая, что типично для РНК-вирусов: в среднем на тысячу «букв» в геноме за год меняется примерно одна (точнее 0,8×10⁻³ замен/сайт/год). Это значит, что разработать универсальную эффективную вакцину будет довольно сложно.

Исследования отличий между новым человеческим коронавирусом и коронавирусами летучих мышей обнаружили по крайней мере два интересных факта, которые могут объяснить, как вирусу удалось сменить хозяина и стать таким заразным. Оказалось, что S-белок, который образует шипы на поверхности вируса (благодаря им вирусы получили «корону» в своем названии), у SARS-CoV-2 имеет дополнительный для разрезания шипа одним из человеческих ферментов. Такого сайта нет ни у SARS, ни у ближайших коронавирусов летучих мышей. Кроме того, ученым удалось с помощью криоэлектронной микроскопии реконструировать атомарную структуру S-белка, а затем при помощи моделирования установить, что его родство к человеческой мишени значительно выше, чем у возбудителя ТОРС/SARS («атипичная пневмония»). Чем сильнее вирус связывается с мишенью, и чем легче затем происходит разрезание S-белка, тем с большей вероятностью происходит заражение. Такое двойное изменение вирусного «шипа», вероятно, стало важным этапом или даже условием перехода SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку.