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Турция открыла границы с Европой для беженцев из Сирии

Сирийские беженцы у контрольно-пропускного пункта Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Европейским союзом для сирийских беженцев.

«Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы», — сказал он

По его словам, вчера границу пересекли 18 тысяч человек, в воскресенье это число может возрасти до 30 тысяч. Он подчеркнул, что Анкара уже «не закроет свои двери».

28 февраля премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что в данный момент прямой угрозы для страны из-за ситуации с мигрантами нет. Он намерен обсудить этот вопрос с турецким лидером в понедельник, 2 марта.

Category: Мир, Новости ﻿
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