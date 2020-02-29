Светлана Лобода покоряет Париж

Скандальная Светлана Лобода призналась в любви Парижу.
Свой небольшой отпуск певица решила провести в этом замечательном городе.
Одновременно Лобода посетила некоторые показы на Неделе Моды и концерт Мадонны. Впечатления об этих событиях можно прочитать на странице девушки в Инстаграм.
Не обошлось и без шопинга.Лобода была замечена в некоторых торговых центрах и бутиках.
Каждый раз Светлана меняла наряды для выхода и демонстрировала безупречный вкус.
По некоторым данным,Лобода запланировала свое выступление в Париже. Подробности она, пока что, не уточняла.
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