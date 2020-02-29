Февраль 29th, 2020

Светлана Лобода покоряет Париж

Скандальная Светлана Лобода призналась в любви Парижу.

Свой небольшой отпуск певица решила провести в этом замечательном городе.

Одновременно Лобода посетила некоторые показы на Неделе Моды и концерт Мадонны. Впечатления об этих событиях можно прочитать на странице девушки в Инстаграм.

Не обошлось и без шопинга.Лобода была замечена в некоторых торговых центрах и бутиках.

Каждый раз Светлана меняла наряды для выхода и демонстрировала безупречный вкус.

По некоторым данным,Лобода запланировала свое выступление в Париже. Подробности она, пока что, не уточняла.