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Светлана Лобода покоряет Париж

лобода2Скандальная Светлана Лобода призналась в любви Парижу.

Свой небольшой отпуск певица решила провести в этом замечательном городе.

Одновременно Лобода посетила некоторые показы на Неделе Моды и концерт Мадонны. Впечатления об этих событиях можно прочитать на странице девушки в Инстаграм.

Не обошлось и без шопинга.Лобода была замечена в некоторых торговых центрах  и бутиках.

Каждый раз Светлана меняла наряды для выхода и демонстрировала безупречный вкус.

По некоторым данным,Лобода запланировала свое выступление в Париже. Подробности она, пока что, не уточняла.

 

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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