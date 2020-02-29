Февраль 29th, 2020

США закончили многолетнюю войну. Подписан мирный договор.

Соединенные Штаты Америки совместно с радикальной исламской организацией «Талибан» подписали мирное соглашение. Война длилась 19 лет. Эта война считается самой продолжительной за всю историю США, а также самой дорогой – на нее ушли миллиарды долларов.

Благодаря заключенному соглашению между правительством США и террористической организацией «Талибан», американцы смогут вернуть на родину около 13 тысяч военных, которые на данный момент находятся в Афганистане. Согласно договору, США должны вывести свои войска в течении 14 месяцев в случае, если соглашение будет также соблюдаться талибами. Со своей стороны, организация «Талибан» дала обещание больше никогда не делать Афганистан рассадником экстремистских группировок.

После того, как соглашение будет подписано, между талибами и афганским правительством должны начаться мирные переговоры. Об этом сообщил в Дохе Майк Помпео, который занимает должность государственного секретаря США.