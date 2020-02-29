Совет НАТО осудил Россию и выразил солидарность с Турцией

В пятницу, 28 февраля, в Брюсселе прошло экстренное заседание Североатлантического совета в составе послов всех 29 членов НАТО. Совет, собравшийся по запросу Турции после гибели 33 турецких военнослужащих в Идлибе, выразил солидарность с Анкарой и осудил действия сирийского режима и России.

«Союзники по НАТО осуждают продолжающиеся неизбирательные бомбардировки провинции Идлиб сирийским режимом и Россией», — цитирует «Новая газета» заявление Йенса Столтенберга, генсека Североатлантического альянса.

Заявление было сделано на брифинге после экстренного заседания Североатлантического совета, высшего политического органа НАТО.

Столтенберг от имени альянса призвал Москву и Дамаск «остановить наступление (в Идлибе), уважать международное право и поддержать усилия ООН в деле поиска мирного решения конфликта», «во избежание дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в регионе».

Он призвал «незамедлительно открыть доступ для гуманитарной помощи» местному населению, оказавшемуся в блокаде.

Столтенберг также заверил, что НАТО продолжит оказывать Анкаре поддержку, в том числе, в сфере обеспечения противовоздушной обороны, подчеркнув, что это позволит турецкой стороне «защититься от угрозы ракетной атаки с территории Сирии».

При этом Столтенберг не назвал никаких новых конкретных мер, которые будут приняты. «НАТО будет внимательно следить за развитием ситуации на своем юго-восточном фланге и проводить интенсивные консультации о возможных дальнейших действиях», — сказал генсек Североатлантического альянса.

AFP напоминает, что отношения между Турцией и европейскими участниками НАТО в последние месяцы «остаются напряженными», — после решения турецких властей провести военную операцию в Сирии без консультации со странами ЕС.

Напомним, именно это решение было одним из «аргументов», озвученных в ноябре 2019-го президентом Франции Эмманюэлем Макроном, когда он заявил о «смерти мозга НАТО».

Макроновское заявление вызвало критику со стороны руководства нескольких западных стран, включая Германию и США, а также со стороны генсека НАТО Столтенберга. В свою очередь, МИД Франции вызывал посла Турции в Париже для объяснений после того, как турецкий президент Эрдоган заявил о «смерти мозга Макрона».