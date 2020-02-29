Февраль 29th, 2020

Смертельный праздник. День рожденья московской блогерши закончился массовой трагедией.

29 февраля в Москве произошел трагический случай, во время дня рождения местной блогерши. Супруг Екатерины Диденко решил устроить для гостей эффектное шоу в бассейне, что в итоге закончилось 3 трупами и несколькими пострадавшими.

Известно, что Екатерина Диденко является блогером, с миллионами подписчиков, а позиционирует она себя как «аптечный ревизорро». В ночь с 28 на 29 февраля Диденко справляла свое 29-летие в банном комплексе Москвы «Девятый вал» в компании близких друзей.