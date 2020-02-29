Смертельный праздник. День рожденья московской блогерши закончился массовой трагедией.

29 февраля в Москве произошел трагический случай, во время дня рождения местной блогерши. Супруг Екатерины Диденко решил устроить для гостей эффектное шоу в бассейне, что в итоге закончилось 3 трупами и несколькими пострадавшими.
Ведущим мероприятия оказался ее супруг Валентин Диденко, который оригинальным способом решил удивить гостей шоу в бассейне. Мужчина закупил 25 килограммов сухого льда, чтобы высыпать его потом в воду для получения «эффектного пара».
Как оказалось, вступив в реакцию с водой, сухой лед начал выделять углекислый газ в огромных количествах, который является ядом для человека. По итогу, из бассейна живым удалось достать лишь одного человека, который на данный момент находится в реанимации. Остальные двое погибли на месте. Как позже сообщила сама Екатерина, с ней все в порядке, а вот среди погибших оказался ее муж Валентин и друзья Наталья и Юрий. В правоохранительных органах сообщили, что в общей сложности пострадало 7 человек и погибло 3.
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