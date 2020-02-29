Февраль 29th, 2020

Селена Гомес поделилась снимками из поездки в Чикаго в защитной маске

27-летняя Селена Гомес опубликовала в инстаграме серию снимков, сделанных во время недавней поездки в Чикаго. В путешествие певица отправилась со своей 43-летней мамой Мэнди Корнетт — вместе они исследовали главные достопримечательности города, гуляли и делали памятные фото.

Однако в Чикаго Селена и Мэнди отправились вовсе не с туристической целью. В своем последнем посте Гомес рассказала, что их поездка была приурочена к конференции CrimeCon. На ней звезда вместе с мамой и другими добровольцами пыталась помочь в раскрытии дела об убийстве 17-летнего Курта Совы (в 1981 году подросток пропал с вечеринки в пригороде Кливленда, а через пять дней был найден мертвым в соседнем ущелье).

Мы с мамой туристы. Мы делаем отличные снимки. О, и мы отправились на CrimeCon. Люблю тебя, Чикаго,— написала Селена в инстаграме.