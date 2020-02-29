Февраль 29th, 2020

Секрет молодости от Шэрон Стоун.

Глядя на некоторых голливудских звезд, моделей, актрис, сложно догадаться их настоящий возраст. Например, сложно поверить, что Шэрон Стоун сейчас 61 год. Женщина выглядит в разы моложе.

Актриса любит рассказывать, что своей стройной фигурой и подтянутыми чертами лица обязана правильному образу жизни. Она признается, что пробовала делать уколы красоты и прочие процедуры, но разочаровалась в них. По словам звезды, она предпочитает стареть красиво и ценит выражение эмоций на своем лице, а потому не хочет превратиться в «золотую рыбку», которым полон шоу-бизнес.

«Надо однажды сесть и как следует посмотреться в зеркало. Просто увидеть, как меняется ваше лицо. Люди боятся перемен и думают, что теряют что-то, не понимая, что они также приобретают. Тут главное – сообразить, что в этих новообретенных несовершенствах есть своя чувственность. Когда мне было хорошо за сорок, я заперлась в ванной с бутылкой вина, закрыла за собой дверь и сказала себе: не выйду, пока не примирюсь со своей нынешней внешностью. Изучила лицо в увеличительном зеркале, посмотрела на свое тело и начала реветь. Потом остановилась и сказала себе: будешь стареть в любом случае. Вопрос в том, как именно ты хочешь это сделать». К счастью, период мучительного самокопания вскоре миновал: «Если вам повезет, старение будет медленным и незаметным. Мне повезло»-сказала актриса.