Секрет молодости от Шэрон Стоун.

Глядя на некоторых голливудских звезд, моделей, актрис, сложно догадаться их настоящий возраст. Например, сложно поверить, что Шэрон Стоун сейчас 61 год. Женщина выглядит в разы моложе.
Актриса любит рассказывать, что своей стройной фигурой и подтянутыми чертами лица обязана правильному образу жизни. Она признается, что пробовала делать уколы красоты и прочие процедуры, но разочаровалась в них. По словам звезды, она предпочитает стареть красиво и ценит выражение эмоций на своем лице, а потому не хочет превратиться в «золотую рыбку», которым полон шоу-бизнес.
«Надо однажды сесть и как следует посмотреться в зеркало. Просто увидеть, как меняется ваше лицо. Люди боятся перемен и думают, что теряют что-то, не понимая, что они также приобретают. Тут главное – сообразить, что в этих новообретенных несовершенствах есть своя чувственность. Когда мне было хорошо за сорок, я заперлась в ванной с бутылкой вина, закрыла за собой дверь и сказала себе: не выйду, пока не примирюсь со своей нынешней внешностью. Изучила лицо в увеличительном зеркале, посмотрела на свое тело и начала реветь. Потом остановилась и сказала себе: будешь стареть в любом случае. Вопрос в том, как именно ты хочешь это сделать». К счастью, период мучительного самокопания вскоре миновал: «Если вам повезет, старение будет медленным и незаметным. Мне повезло»-сказала актриса.
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