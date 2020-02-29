В местных социальных сетях и на развлекательных новостных сайтах только и разговоров что про великолепный торт в виде роскошной люстры, который спустился сверху на небольшую сцену, где стояли молодожёны.

Произведение кондитерского искусства — результат ручной работы мастеров из Lily & Lola Cakes, кондитерской из Куала-Лумпура. На его изготовление ушло около недели. По словам 28-летней основательницы собственной кондитерской, Лили Осман (Lily Osman), идея сделать торт-люстру пришла ей с сестрой ещё в 2017 году, и сейчас им представилась возможность воплотить её в жизнь.