 
 
Февраль 29th, 2020

Руссо туристо больше не хотят в Турцию

рустуристРоссияне массово отказываются от путешествий в Турцию. В последние дни продажи путевок в солнечную республику стремительно падают. Таким образом, туристический сезон на популярном курорте оказался под угрозой срыва.

 Стало известно, что туристы, напуганные  последними событиями в Сирии и  повальными заражениями коронавирусом,стали массово отказываться от туров в Турцию.Турфирмы отмечают, что буквально двумя днями ранее путевки в Турцию разбирались как горячие пирожки. Спрос на них был на 30% выше, чем годом ранее. Похожая картина, по словам экспертов, вырисовывается по всем направлениям отдыха.»Туристическая индустрия России может подойти и к отложенному спросу – «пока все не разрешится – я никуда не поеду». Ладно один, а если так решит вся страна? Такая пиковая ситуация для туриндустрии впервые», – констатировала руководитель крупного туроператора.

Заморозку продаж путевок в Турцию подтвердили многие источники.

Tags: , , | Category: Новости, Общество, Россия ﻿
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