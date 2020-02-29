Февраль 29th, 2020

Российские военные признали, что они ничего не могут противопоставить атакам Турции (видео)

Российские военные признали на камеру, что они ничего не могут противопоставить атакам Турецкой армии. Судя по видео — чуть ли не слезы.

Технический уровень ВС Турции и ВС Асада/РФ отличается в разы. И это не американцы, это просто страна-член НАТО. На данный момент по сообщениям с линии фронта ли Россия ни Асада не могут ничего противопоставить наступлению Турции в Идлибе. По словам экспертов, в ближайшее время очевидно, что второй крупнейший город Сирии — Алеппо будет окружен и заблокирован.

По последним данным:

Убитых более 2100 Асадистов

Уничтожено

1. 94 Танков

2. 37 Гаубиц

3. 28 Ракетных системы

4. Около 300 машин среди них 17 Бронемашин

5. Авиа Базы

6. Хим склады

7. Ангаров с Истребителей