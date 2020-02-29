Февраль 29th, 2020

Над перевалом Дятлова заметили НЛО

Путешественница-экстремал из Липецка, Александра Стрельцова, зафиксировала НЛО недалеко от перевала Дятлова 26 февраля. Послеболее двух недель в тайге, девушка почувствовала недомогание и заметила, что техника перестала работать.

На четвертый день, когда туристка жила в избе на базе «Арбынья», с ней пропала связь. После того несколько контрольных звонков остались без ответа, один из организаторов поездки, Сергей Широбоков отправился за нею.

У Стрельцовой вышла из строя вся электроника, перестала включаться камера GoPro. В группе, посвященной ее путешествию, рассказали, что Александра чувствовала постоянную тревогу и слабость. Недомогание не прошло через несколько дней.

Путешественница наблюдала из окон своей избы яркое свечение. Дом находится недалеко от перевала, где в феврале 1959 г. погибла группа студентов.

В ее составе были девять человек, включая руководителя – Игоря Дятлова. Причина смерти туристов до сих пор не установлена.