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Моше Гафни: мы полностью запретим общественный транспорт по субботам

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Выступая на предвыборном собрании партии «Дегель ха-Тора», председатель этой партии, входящей в блок «Еврейство Торы», объявил, что «мир Торы» под угрозой. В этом Моше Гафни обвинил как Авигдора Либермана, так и Бени Ганца, которые «хотят истребить все еврейское». Выступление Гафни широко освещается на ультраортодоксальных сайтах.

Гафни пообещал собравшимся, что ультраортодоксальные депутаты в следующем созыве Кнессета проведут закон о полном запрете на общественный транспорт по субботам. «Не может быть такого, чтобы несколько муниципалитетов вводили у себя автобусы по субботам», — сказал Гафни.


Узнав об этом обещании, председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман написал в «Твиттере»: «Шила в мешке не утаишь: Гафни только что подтвердил то, о чем я говорю в течение нескольких месяцев», добавив, что «только сильный НДИ сможет помешать ультраортодоксам осуществить свою мечту о превращении Израиля в галахическое государство».

https://www.9tv.co.il/item/10771

Category: Израиль, Новости ﻿
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