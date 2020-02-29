Февраль 29th, 2020

Моше Гафни: мы полностью запретим общественный транспорт по субботам



Выступая на предвыборном собрании партии «Дегель ха-Тора», председатель этой партии, входящей в блок «Еврейство Торы», объявил, что «мир Торы» под угрозой. В этом Моше Гафни обвинил как Авигдора Либермана, так и Бени Ганца, которые «хотят истребить все еврейское». Выступление Гафни широко освещается на ультраортодоксальных сайтах.



Гафни пообещал собравшимся, что ультраортодоксальные депутаты в следующем созыве Кнессета проведут закон о полном запрете на общественный транспорт по субботам. «Не может быть такого, чтобы несколько муниципалитетов вводили у себя автобусы по субботам», — сказал Гафни.





Узнав об этом обещании, председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман написал в «Твиттере»: «Шила в мешке не утаишь: Гафни только что подтвердил то, о чем я говорю в течение нескольких месяцев», добавив, что «только сильный НДИ сможет помешать ультраортодоксам осуществить свою мечту о превращении Израиля в галахическое государство».



https://www.9tv.co.il/item/10771