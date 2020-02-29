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Минобороны США заключило контракт на производство Javelin для Украины

rp_366d3d94cd434e53100e5014dbdcd266-390x226.jpgКонтракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для армии США, Украины и других стран заключило с компанией Ratheon министерство обороны США.

Сумма контракта в целом составляет $18,4 млн. 

Кроме Украины, комплексы Javelin должны получить Австралия, Грузия, Индонезия, Ирландия, Иордания, Катар, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные арабские эмираты, Оман, Турция, Франция, Чехия и Эстония.

Первая партия Javelin прибыла в Украину в апреле 2018-го. Однако украинские военные еще ни разу не использовали  противотанковый ракетный комплекс, поскольку после их появления противник перестал применять в бою танки.

В конце декабря 2019 года Украина заключили договор  с США о поставке второй партии Javelin.

Tags: , , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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