Минобороны США заключило контракт на производство Javelin для Украины

Контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для армии США, Украины и других стран заключило с компанией Ratheon министерство обороны США.
Сумма контракта в целом составляет $18,4 млн.
Кроме Украины, комплексы Javelin должны получить Австралия, Грузия, Индонезия, Ирландия, Иордания, Катар, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные арабские эмираты, Оман, Турция, Франция, Чехия и Эстония.
Первая партия Javelin прибыла в Украину в апреле 2018-го. Однако украинские военные еще ни разу не использовали противотанковый ракетный комплекс, поскольку после их появления противник перестал применять в бою танки.
В конце декабря 2019 года Украина заключили договор с США о поставке второй партии Javelin.
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