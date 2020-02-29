Февраль 29th, 2020

Минобороны США заключило контракт на производство Javelin для Украины

Контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для армии США, Украины и других стран заключило с компанией Ratheon министерство обороны США.

Сумма контракта в целом составляет $18,4 млн.

Кроме Украины, комплексы Javelin должны получить Австралия, Грузия, Индонезия, Ирландия, Иордания, Катар, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные арабские эмираты, Оман, Турция, Франция, Чехия и Эстония.

Первая партия Javelin прибыла в Украину в апреле 2018-го. Однако украинские военные еще ни разу не использовали противотанковый ракетный комплекс, поскольку после их появления противник перестал применять в бою танки.

В конце декабря 2019 года Украина заключили договор с США о поставке второй партии Javelin.