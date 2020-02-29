Февраль 29th, 2020

Меган Маркл и принц Гарри обошли по популярности Кейт Миддлтон и принца Уильяма

На днях американская газета New York Times провела исследование, благодаря которому удалось выяснить, какие снимки в инстаграме британской королевской семьи больше всего понравились интернет-пользователям по всему миру. Для этого дела была привлечена мониторинговая служба CrowdTangle: система проанализировала два Instagram-аккаунта — личную страницу герцогов Сассекских и официальный инстаграм Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Таким образом было выбрано 10 фотографий, набравших самое большое количество лайков за все время существования аккаунтов. Абсолютными лидерами этого рейтинга стали принц Гарри и Меган Маркл — семейные портреты пары и фотографии их десятимесячного малыша Арчи разместились на 9 из 10 возможных позициях в списке. Из этого рейтинга выбился только один снимок — на нем дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принцесса Шарлотта и принц Джордж позируют в школьной форме.

10 самых популярных снимков в Instagram-аккаунтах британской королевской семьи.

1 место: знакомство королевы Елизаветы II с новорожденным Арчи. 2 903 082 лайков.

2 место: официальное объявление о рождении сына Меган Маркл и принца Гарри, Арчи Харрисоне Маунтбеттен-Виндзоре. 2 903 082 лайков.

3 место: первая официальная фотосессия Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным сыном. 2 865 770 лайков.

4 место: крестины малыша Арчи. 2 734 082 лайков.

5 место: фотография принца Уильяма с сыном Арчи, опубликованная в День отца. 2 416 988 лайков.

6 место: Меган Маркл и принц Гарри празднуют свадьбу. 2 392 696.

7 место: фотография Меган Маркл с малышом Арчи, опубликованная в День матери. 2 175 307 лайков.

8 место: первый день принцессы Шарлотты в школе. 2 130 163 лайков.



Принцесса Шарлотта и принц Джордж

9 место: снимок Меган Маркл и принца Гарри, сопровождающий заявление об отказе от королевских обязанностей. 1 868 851 лайков.



10 место: официальный портрет британской королевской семьи, сделанный в день свадьбы Меган и Гарри. 1 987 437 лайков.