Февраль 29th, 2020

Марк Джейкобс предложил мужчинам коллекцию туфель на каблуках

Марк Джейкобс-талантливый дизайнер и творческий человек. Его коллекции одежды пользуются неизменным успехом и он заслужено занимает место в числе самых именитых и влиятельных творцов стиля.

«На собственных показах я ощущаю себя, как в кино, словно невидимый «я» наблюдает за обычным «мной», за рукоплещущей толпой, за моделями. Я не могу в это все поверить и всякий раз, чувствуя радость, спрашиваю себя: что я сделал в жизни, чтобы это заслужить?» Так один из самых влиятельных модельеров современности Марк Джейкобс описал в интервью собственное отношение к работе.

Он стал основателем одного из популярных американских брендов Marc Jacobs, под которым создаются женская и мужская одежда, аксессуары, парфюмерия. За время своей дизайнерской карьеры Марк Джейкобс сумел стать не только одним из самых ярких и талантливых представителей фешен-индустрии, но и привнести ряд новшеств в мир моды.

В этом сезоне он предложил мужчинам не стесняясь носить яркую обувь на каблуках. Для некоторых это стало просто находкой. В сети активно обсуждают новую коллекцию и делятся впечатлениями.