Лучшие снимки ушедшего на покой телескопа «Спитцер»

Старичок «Спитцер» — проработал в космосе целых 16 лет. Хотя изначально планировалось, что его миссия займет не более 6 лет. С его помощью астрономам удалось изучить множество галактик. Впрочем, его снимки изучают до сих пор. На днях телескоп отправился на покой – в спящем режиме бороздить просторы вселенной…

Американское аэрокосмическое агентство сообщило, что инфракрасный телескоп «Спитцер» завершил свою миссию и навсегда ушел в режим спячки 30 января 2020 года.

Телескоп был запущен в 2003 году. На тот момент «Спитцер» был крупнейшим инфракрасным телескопом в мире. Его миссия должна была завершится в 2009 году, но впоследствии она неоднократно продлевалась. Он продолжал работать в «теплом» режиме даже когда закончились запасы жидкого гелия, необходимого для охлаждения телескопа.

«Спитцер» на Земле, 2003 год

В задачи «Спитцера» входило наблюдение в инфракрасном диапазоне за самыми разными объектами во Вселенной: областями звездообразования, туманностями, коричневыми карликами, астероидами и кометами Солнечной системы, далекими галактиками и экзопланетами. «Спитцер», к примеру, открыл новое кольцо Сатурна («Кольцо Фиби»), о существовании которого астрономы не подозревали до 2009 года. Также с помощью телескопа в созвездии Водолея удалось найти планетарную систему TRAPPIST-1. В нее входят семь землеподобных планет, вращающихся вокруг красного карлика, которые расположены на расстоянии 40 световых лет от Солнца.

Планетарная туманность Улитка в созвездии Водолея (650 световых лет от Земли)

Этот снимок, как и многие остальные, сделаны путем комбинирования фото, отснятых разными телескопами, которые действуют в разных световых диапазонах. Данные «Спитцера» на изображении имеют красноватый оттенок.

Туманность Ориона

Область звездообразования в туманности Орел

Галактика Сомбреро в созвездии Девы (29 миллионов световых лет от Земли)

Данные, полученные «Спитцером», позволили установить, что этот космический объект представляет из себя две галактики — эллиптическую и находящуюся внутри нее плоскую спиральную.

Туманность Кошачья лапа в созвездии Скорпиона (от 4,2 до 5,5 тысячи световых лет от Земли)

Туманность Лагуна в созвездии Стрельца

Галактика Треугольника

Галактика М82

Звездообразующий кластер в Туманности «Пламя» (NGC 2024) (3 тысячи световых лет от Земли)

Галактика Водоворот (23 миллиона световых лет от Земли)

Галактики Антенны — две взаимодействующие галактики в созвездии Ворона (62 миллиона световых лет от Земли)

Звезда Дзета Змееносца в созвездии Змееносца (366 световых лет от Солнца)

Двойная звезда-гипергигант Эта Киля (в 5 миллионов раз превышает солнечную светимость)

Молекулярное облако Ро Змееносца (400 световых лет от Земли)

Галактика Боде (Messier 81) в созвездии Большая Медведица

Центр Млечного пути