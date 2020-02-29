Февраль 29th, 2020

Ким Кардашьян забыла надеть юбку.

Горячая и дерзкая Ким Кардашьян опять будоражит поклонников своим великолепным видом.Не смотря на то,что Ким давно уже создала свой бизнес и довольно успешно продает белье и одежду своего бренда,она продолжает сниматься в разных проектах и удивлять поклонников своими снимками.

Красавица не стесняется иногда и совсем откровенных фотосессий , которые вызывают волну восхищения среди ее фанов.

Последнее фото Ким относиться как раз к таким.

На фото модель стоит в черном корсете ,перчатках и очень коротких шортах. Создается впечатление,что девушка не одела юбку. Хотя ,с такими формами,вполне можно себе позволить ходить и без юбки.