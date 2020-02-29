 
 
Февраль 29th, 2020

Кайли Дженнер показала красивое фото с дочкой

кайли дженнерКайли Дженнер-это девушка,создающая деньги из ничего. После реалити-шоу о семействе Кардашьян,сестры пользуются огромной популярностью.

Миллионы поклонников начинают свой день с того,что смотрят новости от сестер Кардашьян и это приносит девушкам внушительный доход.

Но чтобы держать поклонников в тонусе,надо практически каждый день давать им пищу для обсуждений и сплетен. Потому фотосессии являются важной частью жизни семейства.

Кайли любит привлекать к сьемкам свою маленькую дочь и это вызывает восторг у поклонников.

Недавно в сети появился новый снимок от Кайли,где она с малышкой идет по пляжу. Кадр получился редким по красоте и взволновал фанов,которые не откладывая завалили девушку комплиментами.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>