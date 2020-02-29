Кайли Дженнер показала красивое фото с дочкой

Кайли Дженнер-это девушка,создающая деньги из ничего. После реалити-шоу о семействе Кардашьян,сестры пользуются огромной популярностью.
Миллионы поклонников начинают свой день с того,что смотрят новости от сестер Кардашьян и это приносит девушкам внушительный доход.
Но чтобы держать поклонников в тонусе,надо практически каждый день давать им пищу для обсуждений и сплетен. Потому фотосессии являются важной частью жизни семейства.
Кайли любит привлекать к сьемкам свою маленькую дочь и это вызывает восторг у поклонников.
Недавно в сети появился новый снимок от Кайли,где она с малышкой идет по пляжу. Кадр получился редким по красоте и взволновал фанов,которые не откладывая завалили девушку комплиментами.
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