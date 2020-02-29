 
 
Февраль 29th, 2020

Иран лжет о коронавирусе: число жертв перевалило за 2 сотни

Иран лжет о коронавирусе: число жертв перевалило за 210 | Фото:

В Иране как минимум 210 человек умерли из-за осложнений от смертоносного коронавируса.

Об этом вечером, 28 февраля, сообщило издание ВВС со ссылкой на источник в органах здравоохранения страны.

«По меньшей мере 210 пациентов умерли в Иране, что намного превышает официальную цифру в 34 человека. Иран отрицает, что скрывает информацию о количестве инфицированных людей», – сказано в сообщении.

Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Тегеране и городе Кум. Последний стал отправной точкой распространения коронавируса по всей стране.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла риск эпидемии до самого высокого уровня.
http://mignews.com/news/disasters/world/280220_204330_81521.html

Category: Мир, Новости ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>