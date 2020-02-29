Февраль 29th, 2020

Иран лжет о коронавирусе: число жертв перевалило за 2 сотни





В Иране как минимум 210 человек умерли из-за осложнений от смертоносного коронавируса.



Об этом вечером, 28 февраля, сообщило издание ВВС со ссылкой на источник в органах здравоохранения страны.



«По меньшей мере 210 пациентов умерли в Иране, что намного превышает официальную цифру в 34 человека. Иран отрицает, что скрывает информацию о количестве инфицированных людей», – сказано в сообщении.



Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Тегеране и городе Кум. Последний стал отправной точкой распространения коронавируса по всей стране.



Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла риск эпидемии до самого высокого уровня.

http://mignews.com/news/disasters/world/280220_204330_81521.html