Иран лжет о коронавирусе: число жертв перевалило за 2 сотни

В Иране как минимум 210 человек умерли из-за осложнений от смертоносного коронавируса.
Об этом вечером, 28 февраля, сообщило издание ВВС со ссылкой на источник в органах здравоохранения страны.
«По меньшей мере 210 пациентов умерли в Иране, что намного превышает официальную цифру в 34 человека. Иран отрицает, что скрывает информацию о количестве инфицированных людей», – сказано в сообщении.
Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Тегеране и городе Кум. Последний стал отправной точкой распространения коронавируса по всей стране.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла риск эпидемии до самого высокого уровня.
http://mignews.com/news/disasters/world/280220_204330_81521.html
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