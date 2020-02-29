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Илон Маск назвал «убийцу» истребителя F-35

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Глава компании SpaceX Илон Маск в посте в Twitter назвал убийцей истребителя F-35 Lightning II дистанционно управляемый человеком беспилотник.

«Конкурентом [F-35 Lightning II] должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но его маневры дополняются автономностью. У F-35 не было бы никаких шансов против него», — написал бизнесмен.

Издание Defense News сообщает, что аналогичное заявление Маск сделал на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида). По его словам, «эра истребителей миновала».

Category: Новости, США ﻿
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