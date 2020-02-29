Джиджи и Белла Хадид три часа были заперты в ресторане

В эти дни во французской столице проходит сразу несколько значимых событий. Помимо ежедневных показов в рамках Недели моды, вчера в Париже были подведены итоги кинопремии «Сезар». Три награды церемонии достались фильму 86-летнего Романа Полански «Офицер и шпион» (J’accuse) — фильм был отмечен за лучшую режиссуру, лучшую адаптацию и лучшие костюмы.

По этому поводу накануне на улицах Парижа прошли феминистские протесты, на которых люди выражали свое недовольство победой режиссера, обвиняемого в сексуальных домогательствах и растлении несовершеннолетних. Прямо в эпицентре этих беспорядков вчера оказались сестры Белла и Джиджи Хадид, прибывшие в Париж на Неделю моды.

Джиджи и Белла Хадид В момент, когда проходила премия «Сезар», звездные сестры вместе с мамой Иоландой Хадид отправились на ужин в один из ресторанов города. В итоге Джиджи, Белле и их маме пришлось провести в ресторане больше запланированного времени из-за протестов, которые начались на улицах города после победы режиссера на церемонии. Сообщается, что модели пробыли в заведении около трех часов — все это время полиция разбиралась с беспорядками на улицах Парижа. После этого Джиджи и Белла вместе с мамой смогли безопасно покинуть ресторан.

Напомним, что в 1977 году Роман Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней фотомодели Саманты Геймер. Режиссер признал свою вину, заключил сделку со следствием и провел в тюрьме 42 дня, после чего бежал из США в Европу, благодаря чему избежал наказания. Позднее еще несколько актрис обвинили Полански в сексуальных домогательствах.

Роман Полански