Февраль 29th, 2020

Диетологи открыли секреты очищения организма от шлаков





Процедура очищения организма от шлаков и токсинов, зависит от того, какими продуктами человек злоупотреблял.

В зимнее время есть хочется больше и, конечно же, большинство из нас позволяли себе гастрономические излишества. Все это негативно отражается на фигуре, но не стоит также забывать, что жирные, копченые и жареные продукты также засоряют организм, образуя там так называемые шлаки и токсины, пишут «Дни.ру», ссылаясь на известного врача Татьяну Аксютину.



Прежде, чем приступить к похудению, важно запустить процесс самоочищения организма.

«Тем, кто часто позволял себе в излишестве мясные жареные блюда, отбивные, стейки и т.д, стоит уделить внимание органом ЖКТ, печени и почкам. Это очень тяжелая пища для желудка. Ведь волокна красного мяса нарушают пищеварение, вызывают запоры, дают большую нагрузку на печень и почки, долго перевариваются, а в случае, когда было съедено очень много, вызывают процессы гниения в желудке», — отметила специалист.



Стоит, прежде всего, отказаться на пару-тройку дней от мяса вообще и перейти на вегетарианское питание. Также нужно отказаться от пищи, богатой крахмалом — макарон, некоторых каш и картофеля.



Он блокируют переработку белка и усвоение протеинов.



«Пейте побольше жидкости, — чистой воды либо горячих напитков, которые ускоряют метаболизм. К примеру, мятный чай или отвар мелиссы, минералку с выдавленной четвертинкой лимона.

Отличным успокаивающим действием на желудок обладает отвар ромашки. Пейте его в течении дня, как обычный чай. Можно добавить ложечку меда или лимончик», — советует врач.