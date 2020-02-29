Февраль 29th, 2020

Бритни Спирс продемонстрировала значительно выросшую грудь

Бритни Спирс продемонстрировала значительно выросшую грудь, при этом она оставила в секрете, как это у нее получилось. Впрочем ее поклонникам фото певицы в бикини понравилось.

38-летняя Бритни Спирс порадовала своих поклонников обновлениями в микроблоге. На днях звезда опубликовала целую серию снимков, сделанных во время ее отдыха на острове Мауи. Среди них были фото, на которых певица, одетая в голубое бикини и белую ковбойскую шляпу, загорает на песчаном пляже.

Снимки Бритни в купальнике особенно понравились ее подписчикам, о чем они поспешили сообщить ей в своих комментариях:

Выглядишь потрясно! Королева пляжа! Легенда. Красавица.

Бритни Спирс

Судя по всему, эти снимки были сделаны незадолго до того, как Бритни Спирс сломала плюсневую кость на ноге во время занятий танцами. Из-за полученной травмы певице пока что приходится ходить в гипсе.

Наряду со снимками в бикини недавно Спирс опубликовала в своем микроблоге еще несколько новых фото: на одном из них она позирует в блузе с открытой спиной, а на других — в нежном топе с цветочным принтом.

Напомним, что несколько дней назад Бритни поделилась в инстаграме роликом, на котором показала, как именно повредила ногу, — видео можно посмотреть здесь. В этот период Спирс поддерживает 26-летний бойфренд Сэм Асгари. Он ухаживает за возлюбленной и не отходит от нее буквально ни на шаг.