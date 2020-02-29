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Бритни Спирс продемонстрировала значительно выросшую грудь

Бритни Спирс продемонстрировала значительно выросшую грудь, при этом она оставила в секрете, как это у нее получилось. Впрочем ее поклонникам фото певицы в бикини понравилось.

38-летняя Бритни Спирс порадовала своих поклонников обновлениями в микроблоге. На днях звезда опубликовала целую серию снимков, сделанных во время ее отдыха на острове Мауи. Среди них были фото, на которых певица, одетая в голубое бикини и белую ковбойскую шляпу, загорает на песчаном пляже.

Снимки Бритни в купальнике особенно понравились ее подписчикам, о чем они поспешили сообщить ей в своих комментариях:
Выглядишь потрясно!Королева пляжа!Легенда.Красавица.

 

Бритни Спирс

Бритни Спирс

 

Судя по всему, эти снимки были сделаны незадолго до того, как Бритни Спирс сломала плюсневую кость на ноге во время занятий танцами. Из-за полученной травмы певице пока что приходится ходить в гипсе.

Наряду со снимками в бикини недавно Спирс опубликовала в своем микроблоге еще несколько новых фото: на одном из них она позирует в блузе с открытой спиной, а на других — в нежном топе с цветочным принтом.

 

Бритни Спирс

 

 

Бритни Спирс

 

Напомним, что несколько дней назад Бритни поделилась в инстаграме роликом, на котором показала, как именно повредила ногу, — видео можно посмотреть здесь. В этот период Спирс поддерживает 26-летний бойфренд Сэм Асгари. Он ухаживает за возлюбленной и не отходит от нее буквально ни на шаг.

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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