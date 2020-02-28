Февраль 28th, 2020

Юрий Антонов шокирован клипами Лободы

Юрий Антонов недавно отметил свой 75-и летний юбилей. Во времена СССР Антонов был мега-популярным певцом и композитором. Многие поклонники не покидают его и до сих пор.

В одной из передач ведущий предложил певцу оценить современное творчество молодых исполнителей и включил ему клип Лободы. Увиденное композитор прокомментировал так:»Во времена Советского Союза за такие песни арестовали бы на 15 суток».

Народный артист пояснил, что не будет «громить» творчество ярких представителей отечественного шоу-бизнеса. Однако отметил, что раньше артисты исполняли песни, которые живут уже 40-50 лет, а сейчас «другое время». Треки выходят пачками и даже не успевают запомниться.

«Но для кого они это поют? Для своего поколения. А уж по поводу того, как оно воспитано, нужно не критикой заниматься, а чем-то более серьезным», — дипломатично высказался артист.