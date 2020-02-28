Февраль 28th, 2020

Xiaomi работает над смартфоном с камерой под дисплеем





Xiaomi активно работает над созданием фронтальных камер, которые можно разместить непосредственно под дисплеем устройства. Пользователи поинтересовались, как продвигаются дела у компании в этом направлении, и на их вопрос ответил лично глава Xiaomi.



Лю Вейбин обратился к пользователям социальной сети Weibo и поинтересовался, какую технологию они больше всего ждут в смартфонах. Среди фанатов компании было немало тех, кто заинтересован в появлении фронтальных камер, размещённых под дисплеем устройства. Глава Xiaomi отметил, что компания активно работает над внедрением этой возможности.



Ранее производитель уже демонстрировал прототип смартфона, камера которого размещается под дисплеем. Технология предусматривает, что экран устройства в такой области отображает картинку так, словно камера отсутствует. Но как только пользователь активирует камеру, на дисплее появляется чёрная точка над объективом и происходит фотосъёмка.



Примечательно, что Xiaomi запатентовала данное конструкционное решение и обладает эксклюзивными правами на его использование. Ориентировочный срок появления «скрытых» фронтальных камер в серийных устройствах — в течение 2020 года.