ВОЗ: Ситуация с коронавирусом может «выйти из-под контроля»

Ситуация с распространением коронавируса в мире может «выйти из-под контроля», если затронутые этой инфекцией страны не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, его цитирует «Интерфакс».

По его словам, мир находится на решающем этапе. «Если вы предпринимаете меры по сдерживанию, аналогичные тем, что принимает Китай, то вы увидите снижение числа случаев заражения и, в конечном счете, увидите, что вирус можно сдержать», — отметил Гебрейесус.

Напомним, число жертв коронавируса в мире составляет более 2800, инфицированы — более 82 500 человек.