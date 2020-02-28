В центре пустыни Гоби возможно была высадка пришельцев — конспирологи из США считают, что этим объясняется огромное наличие доисторических костей в центре пустыны. «Возможно здесь была настоящая бойня, ведь многие кости переломаны, словно их обстреляли артиллерией». — сообщил изданию Explourer Тони Скотт, сооснователь группы палеонтологических альтернативных исследований в Сан-Франциско. По его словам, необходимо организовать детальную экспедицию в центральную часть пустыни, чтобы выявить возможные артефакты инопланетян. Также исследователи собрали список других «странных» находок в пустыне:

Олгой-хорхой

Из-за того, что Гоби занимает большую часть земной поверхности, она разнообразна. Если Северная Гоби состоит из некоторой растительности, т.е. является травяной пустыней, то Заалтайская часть пустыни является классической: из песка и камней. Именно во второй части пустыни, самой безжизненной, по легендам, водится странное и опасное существо, получившее у местных жителей название Олгой-хорхой. Данное существо выглядит как красный толстый червь около 1 метра в длину. Ни один из исследователей не встречался с этим созданием, но легенды о нём настолько схожи и распространены практически по всей территории пустыни, что можно сделать вывод о реальности этого существа. Червю приписывают возможность убивать ядом, которым он выстреливает в жертву. Другие рассказывают, что он убивает электричеством.

Множество экспедиций, целью которых был поиск этого создания, к успеху не привели. В 50-х годах 20 века экспедиция из Соединенных штатов перестала выходить на связь. Были организованы поиски, которые дали странные результаты. Учёные были обнаружены мёртвыми, рядом стояли нетронутые автомобили и вещи группы. На телах не было видимых повреждений, точную причину смерти установить не удалось. Как считают местные жители, именно червь-убийца стал причиной смерти группы.

Фантастические кости

В пустыне Гоби время от времени встречаются очень странные находки, которые совершенно не вписываются в известную картину мира. Например, в 1995 г. в пустыне были обнаружены очень странные человеческие черепа, на которых присутствовали рога. Изучив эти кости, учёные пришли к выводу, что рога не были искусственно вживлены в черепа, а представляли естественное образование.

Чуть раньше в пустыне был найден скелет человекоподобного существа, размер которого был около 15 метров. Возраст этого существа – несколько миллионов лет. Что это за создание и откуда оно взялось в пустыне, выяснить не удалось. По теории уфологов, это пришелец, другие считают, что это представитель древней человеческой расы. Как бы то ни было, скелет существа – одна из главных загадок этой пустыни.

В Гоби есть и другие, не менее странные и интересные загадки, возможно, изучение этой местности позволит человечеству дать ответы на вопросы о своём происхождении.