В центре пустыни Гоби возможно была высадка пришельцев — конспирологи из США считают, что этим объясняется огромное наличие доисторических костей в центре пустыны. «Возможно здесь была настоящая бойня, ведь многие кости переломаны, словно их обстреляли артиллерией». — сообщил изданию Explourer Тони Скотт, сооснователь группы палеонтологических альтернативных исследований в Сан-Франциско. По его словам, необходимо организовать детальную экспедицию в центральную часть пустыни, чтобы выявить возможные артефакты инопланетян. Также исследователи собрали список других «странных» находок в пустыне:
Олгой-хорхой
Множество экспедиций, целью которых был поиск этого создания, к успеху не привели. В 50-х годах 20 века экспедиция из Соединенных штатов перестала выходить на связь. Были организованы поиски, которые дали странные результаты. Учёные были обнаружены мёртвыми, рядом стояли нетронутые автомобили и вещи группы. На телах не было видимых повреждений, точную причину смерти установить не удалось. Как считают местные жители, именно червь-убийца стал причиной смерти группы.
Фантастические кости
В пустыне Гоби время от времени встречаются очень странные находки, которые совершенно не вписываются в известную картину мира. Например, в 1995 г. в пустыне были обнаружены очень странные человеческие черепа, на которых присутствовали рога. Изучив эти кости, учёные пришли к выводу, что рога не были искусственно вживлены в черепа, а представляли естественное образование.
Чуть раньше в пустыне был найден скелет человекоподобного существа, размер которого был около 15 метров. Возраст этого существа – несколько миллионов лет. Что это за создание и откуда оно взялось в пустыне, выяснить не удалось. По теории уфологов, это пришелец, другие считают, что это представитель древней человеческой расы. Как бы то ни было, скелет существа – одна из главных загадок этой пустыни.
В Гоби есть и другие, не менее странные и интересные загадки, возможно, изучение этой местности позволит человечеству дать ответы на вопросы о своём происхождении.
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