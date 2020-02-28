Февраль 28th, 2020

В России снова заведены уголовные дела о нелегальных игорных клубах

Участковый в Белгородской области получил взятку за то, что не сообщил о нахождении игрового автомата на его участке. Деньги за «крышевание» игорного бизнеса бывший сотрудник УУМВД РФ по городу Старому Осколу получил на счет своей жены.

По данным регионального Следственного комитета, бывший полицейский не стал изымать игорное оборудование, с помощью которого семь местных жителей организовали азартные игры при помощи подключения устройства к сети интернет. За «крышевание» незаконной деятельности сотрудник полиции получил взятку в размере 8000 рублей. Следствие установило, что эта сумма поступила на счет жены полицейского.

В отношении организаторов незаконной деятельности возбуждены уголовные дела. Обвиняемые проходят под двум статьям УК РФ, в частности организации нелегального бизнеса при сговоре группы лиц и незаконном проведении азартных игр вне игорной зоны России, а также запуске интернет казино наподобие www.zigzag777-casino.net.

В настоящий момент УМВД России по Белгородской области проводит служебную проверку. Если вина участкового будет доказана, ему грозит увольнение с органов внутренних дел и заведение уголовного дела в соответствии с законодательством.

Преступление было выявлено сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Белгородской области. В данный момент продолжается расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Старооскольский экс-участковый подозревается в мелком взяточничестве. По данным Следственного комитета России, бывший сотрудник полиции получил 8000 рублей за том, что не рассказал о нахождении игрового автомата на его территории.

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Следователям удалось выйти на участкового 1983 года рождения ходе расследования уголовного дела о незаконной организации азартных игр в Белгородской области. Причастность полицейского в получении вознаграждения от организатора игорного бизнеса выявили сотрудники собственной безопасности УМВД России по Старому Осколу.

Правоохранителями был установлен факт получения 8 тысяч рублей участковым за то, что он не сообщил о нахождении подключенного к интернету игрового автомата. Преступники перевели ему деньги на карту жены. Полицейского уволили.

В отношении экс-участкового было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291. 2 УК РФ за мелкое взяточничество. Согласно статье обвиняемому грозит штраф в размере до 200 000 рублей или лишение свободы сроком до одного года.

Стоит отметить, что это не первый случай «крышевания» горного бизнеса сотрудниками полиции в Старом Осколе. Ранее был задержан полицейский за получение взятки в размере 80 000 рублей. Известно, что он получил вознаграждение на карточку знакомой.