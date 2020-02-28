Февраль 28th, 2020

В Киеве жестоко ограбили квартиру звезды комедии «Скажене весілля»

В Киеве неизвестные проникли и ограбили квартиру актрисы Василины Аполлинарии. У звезды фильма «Безумная свадьба» украли все ценные вещи, которые были у нее дома.

Все произошло 26 февраля.

Актриса написала, что уехала из дома за несколько часов до ограбления. У нее украли MacBook, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами и даже духи.

«Тот страх, который я испытала, когда вставила ключ в замок двери, а она сразу же открылась – я запомню навсегда. Истерика, слезы, полиция, бесконечные бумаги и пустота внутри. Отвращение. Вопрос «За что?! Ты честно зарабатываешь себе на самостоятельную жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи, а потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Почему?», – пишет Василина Аполлинария.

Девушка обратилась в полицию, чтобы зафиксировать случившееся. В конце своей публикации она дополнила, что ищет работу.