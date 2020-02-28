Февраль 28th, 2020

В Черниговской области продали памятник Ленину через ProZorro

На Черниговщине памятник Ленину продали через систему онлайн закупок ProZorro. Об этом сообщает пресс служба Сновского городского совета. Памятник продали со второй попытки на аукционе через систему ProZorro за 375 тыс. Грн

Пресс-служба уточняет, что памятник демонтировали в 2016 году и до сих пор хранили на территории предприятия «Коммунальник». Аукцион в электронной торговой системе 21 октября прошлого года не состоялся, потому что не было поданных заявлений.

«Победителем по результатам аукциона, стало ООО» Развитие-СВ «(г.. Запорожье), объявив свою цену 375 104,69 грн», — уточняет пресс служба.

Основной вид деятельности победителя — оптовая торговля отходами и ломом. Полученные средства от продажи памятника, как утверждает горадминистрация, будут использованы на благоустройство территории перед Сновск домом культуры, где он был установлен.

К тому же у Днепропетровской области с электронного аукциона продали памятник Ленину, демонтированный в городке Желтые Воды в 2014 году.