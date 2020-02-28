Февраль 28th, 2020

Ученые Шотландии разработали новый препарат от рака с частицами золота

Ученые изобрели новый препарат с наночастицами золота от онкологии

Онкологические заболевания являются причиной высокой смертности во всем мире и ученые многих стран регулярно проводят исследования в этой области и занимаются поиском новых лекарств, которые смогут победить рак. На данный момент наиболее эффективным средством борьбы с раковыми опухолями является химиотерапия. Однако этот способ не всегда дает гарантированный результат, более того - химия обладает высокой токсичностью для всего организма.

Ученые разработали новые химические препараты от онкологии, в состав которых входит золото и эти лекарства будут менее токсичными. Об этом говорится в статье журнала Angewandte Chemie.

Новые лекарства разработали ученые из университета Эдинбурга, Шотландия. Для разработки они использовали золотую пыль и наночастицы серебра. Применение частиц металлов для лечения использовалось и ранее, было проведено множество исследований в данной области. Однако для лечения онкологии ранее эту технологию не использовались.

Наночастицы служат средством для удаления опухоли и выступают ориентиром для других препаратов, притягивая их место опухолевого поражения. Также наночастицы металлов выступают в роли средства для доставки препаратов.