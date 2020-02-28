Февраль 28th, 2020

Ученые раскрыли неизвестную лечебную способность сна





Клетки микроглии — первый «оборонительный пост» мозга. Они патрулируют головной и спинной мозг и выполняют множество различных функций: например, очищают ткани от накопившихся продуктов их жизнедеятельности или распада и борются с инфекционными агентами.

Но только недавно ученые показали, что эти клетки также играют важную роль в пластичности — непрерывном процессе, посредством которого образуются и перестраиваются связи между нейронами в процессе их развития. Эти связи отвечают за обучение, память, когнитивные и моторные функции.

В предыдущих работах исследователи показали, как микроглия взаимодействует с синапсами — соединениями нервных клеток, по которым между ними передается электрический импульс. Микроглия помогает поддерживать здоровье и функционирование синапсов и сокращать связи между нервными клетками, когда они больше не нужны для работы мозга.