Ученые нашли странных амфибий, которые светятся

Это касается, например, тигровых саламандр, которые под действием облучения покрываются блестящими зелеными пятнами. Чакская рогатка покрывается полосами ядовито-синего цвета, — а у мраморной саламандры под синим светом начинают светиться не только кожа, но и пальцы на ногах.

Новый вид биофлуоресценции, открытый учеными, возникает только тогда, когда синий свет попадает на амфибию, чья кожа и кости, в случае мраморной саламандры, поглощают эту длину волны и излучают волну другой длины, которая обычно соответствует электрическому зеленому.

Этот эффект отличается от обычной биолюминесценции, при которой животное производит свой собственный свет с помощью химических процессов или светящегося симбиотических бактерий, который живут в его теле. Речь идет именно о люминесценции в результате облучения.

Исследователи изучили 32 вида земноводных — в том числе, восемь из 10 семейств саламандр, и выяснили, что каждый вид светится — некоторые сильно, другие меньше.

То, что никто до сих пор не видел свечения, ученые объясняют тем, что зрение человека способно воспринимать очень маленькую часть электромагнитного спектра, называемую видимым светом. Этот свет позволяет нам видеть цвета от красного до фиолетового, но другие волны, от инфракрасных до ультрафиолетовых и радиоволн невидимы для нашего глаза.

Для каждого вида есть свой способ восприятия мир — например, пчелы, например, могут видеть ультрафиолетовый свет, которые многие цветы излучают для привлечения насекомых. Это имеет место и для амфибий: недавние исследования показали, что у них есть система зрения, которая помогает им различать цвета в действительно тусклом свете. Поэтому, когда амфибии активны в прохладные вечерние часы, они могут довольно ярко светиться друг для друга.