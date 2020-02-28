Февраль 28th, 2020

Ученые нашли еду, которая лечит тревогу и стресс

Ученые нашли еду, которая лечит тревогу и стресс. Исследования проводились несколько лет и показали интересный результат. Кроме того толстые чаще испытывают стресс, также как и одинокие.

Группа канадских ученых выяснила, как питание влияет на развитие тревожных расстройств. Эксперты обнаружили, что недостаток растительной пищи в рационе может усилить симптомы.

В исследовании приняли участие около 30 тысяч человек. У добровольцев, которые ели слишком мало овощей и фруктов, риск появления тревожности был выше на 24%, чем у тех, кто употреблял растительную пищу каждый день.

Кроме того, ситуация усугублялась у людей с лишним весом. Если уровень жира в организме превышал 36%, то риск возникновения тревожного расстройства увеличивался.

Также, по наблюдению ученых, важным фактором оказалось семейное положение. Вяснилось, что одинокие чаще страдают от тревожности, чем живущие в браке.