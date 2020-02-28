Февраль 28th, 2020

У украинки в Италии подтвердили диагноз коронавируса

Власти Италии подтвердили диагноз «коронавирус» у украинки, которая сейчас госпитализирована в Неаполе. Об этом сообщает издание la Citta.

Глава Национальной службы гражданской защиты Анджело Боррелли заявил, что повторные анализы, проведенные в Риме, подтвердили положительный тест на новый коронавирус.

26-летняя украинка находится в инфекционном отделении больницы «Котуньо» в Неаполе, ее состояние — не критично.

Женщина приехала к муниципалитету Монтано-Антилия в регионе Кампания по Ломбардии 15 февраля, и через пять дней у нее начались первые симптомы болезни. Она приехала навестить своих родителей, и теперь всю ее семью поместили в карантин.

На сегодняшний день в Италии от коронавируса умерли 17 человек, количество инфицированных превысило 650 человек.