Февраль 28th, 2020

Цены на нефть могут показать рекордное более чем за 4 года недельное снижение из-за вируса

Цены на нефть опустились до минимума более чем за год в пятницу и могу зафиксировать максимальное недельное снижение более чем за четыре года, так как стремительное распространение коронавируса вызвало опасения о замедлении глобального спроса.

Страхи о пандемии усилились, в то время как власти пытаются предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, который выявлен уже примерно в 46 странах, помимо Китая.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,96% до $50,20 к 9:27 МСК, на WTI — на 3,33% до $45,52 за баррель.

За неделю WTI потеряла около 14% — максимально с мая 2011 года, Brent — примерно 13% — максимум с середины января 2016 года.

“Цены на нефть движутся по касательной к новостям вокруг… вспышек (вируса)”, — сказал Стивен Иннес, главный стратег рынка AxiCorp.

Рынки надеются на усиление сокращения добычи группой ОПЕК+, которая ранее пообещала ответственно реагировать на влияние вспышки коронавируса.