Февраль 28th, 2020

Составлен список чаев, которые лечат от депрессии







Нередко в холодное время года, особенно при сложном рабочем графике и недостатке отдыха и тем более сна, начинают одолевать апатия, подавленное или плохое настроение, депрессия и желание спрятаться от всего мира. Пускать такое состояние на самотек не стоит, пора принимать меры! Врачами института медицины в Глазго был составлен список трав для лечения весенней депрессии.



Прежде всего, как бы не были вы загружены к концу года на работе, постарайтесь найти время хорошенько выспаться, дайте себе легкую поблажку на работе и найдите время для прогулок, предпраздничных встреч с друзьями и так далее.



«Не стоит «подсаживаться» на успокоительное и антидепрессанты, тем более, что скоро Новый год и вы наверняка выпьете хотя бы несколько бокалов шампанского, а с алкоголем такие препараты несовместимы, — рассказала врач.



Лучше обратиться к признанным методам народной медицины — в борьбе за внутреннее спокойствие и свое эмоциональное состояние поможет обычная сосновая хвоя. Найти не составит ни в одном регионе Украины, да и купить можно практически в каждой аптеке.



Хвоя успокаивает, избавляет от головной боли и расслабляет.



«Рецепт поднятия настроения прост: измельчаем две столовые ложки, заливаем стаканом горячей воды и провариваем на медленном огне около получаса. Процеживаем, добавляем несколько ложек меда, укутываем и даем часик настояться. Пить по столовой ложке перед сном в течение двух недель» — поделилась медик.



Еще один старинный рецепт для хорошего сна и бодрости с утра — в стакан молока добавляем ложечку сухой ромашки, кипятим. Снимаем с огня, когда слегка остынет, добавляем ложку меда (в горячую жидкость добавлять его строго запрещено!) и пьем ежедневно перед сном.



Известным природным антидепрессантом является зверобой. Просто заваривайте его как чай и выпивайте по половине небольшой чашечке 2-3 раза в день, — эффект не заставит себя долго ждать.