Февраль 28th, 2020

Самые ожидаемые фильмы Марвел — что посмотреть

Сегодня у Marvel Studios вполне заслуженная репутация курицы, несущей золотые яйца. Миллиардные сборы, высокие оценки критиков, любовь зрителей — словом, машина, которую одиннадцать лет назад запустил Кевин Файги. Но современную кинематографическую вселенную Marvel ждут грандиозные перемены – старые герои уходят на покой, а на их место приходят новые. Сегодня мы предложим самые ожидаемые фильмы Marvel.

«Чёрная вдова» – 30 апреля 2020 выходит на экраны. Впервые Наташа Романофф, роль которой исполняет Скарлетт Йоханссон, появилась в кинокомиксе «Железный человек 2″ в 2010 году. И, несмотря на многочисленные просьбы поклонников снять фильм об этом персонаже Marvel, студия дала проекту зелёный свет лишь восемь лет спустя. Для студии Marvel сольный фильм о Чёрной вдове станет вторым проектом, полностью посвящённым женщине-супергерою.

Второй кинопремьерой 2020 года станут «Вечные» – картина о бессмертных суперлюдях, созданных Целестиалами, могучими космическими сущностями, во время их первого визита на Землю. Режиссером назначена Хлоя Чжао, сценаристами Мэтью и Райан Фирпо. Одну из главных ролей – Тены – исполнит Анджелина Джоли. Кроме того, Ричард Мэдден играет Икариса, Кумэйл Нанджиани – Кинго, Лорен Ридлофф перевоплотится в Маккари, Брайан Тайри Генри – в Фастоса, Сальма Хайек предстанет в образе лидера команды Аяка, Спрайт появится на большом экране в исполнении Лии МакХью и Ма Дон-сок в роли Гильгамеша.

«Шан-Чи и легенда десяти колец» – ожидаемый фильм Дестина Креттона производства Marvel Studios. Эта картина также войдет в четвертую фазу Кинематографической вселенной MarveI. На Comic Con в Сан-Диего студия наконец анонсировала проект и стал известен исполнитель главной роли – им оказался канадский актер Симу Лю. Также в фильме появится настоящий Мандарин, а сыграет его Тони Люн Чу Вай, неназванную пока роль в фильме получила актриса Аквафина. Фильм поведает о противостоянии Мастера Кунг-Фу Шанг-Чи с бандой десяти колец и Мандарином. Отметим, что организация десяти колец изначально была представлена в «Железном Человеке».

События сиквела «Доктора Стрэнджа», который запланирован на 2021 год, станут следствием сюжетных перипетий сериала «ВандаВижн». Продолжение истории про Верховного мага Земли мы увидим в конце весны 2021 года. Режиссер Скотт Дерриксон сказал, что они делают «первый триллер MCU». Бенедикт Камбербэтч снова наденет Плащ Левитации. И также без сюрпризов – Элизабет Олсен присоединится к фильму, вернувшись к роли Ванды Максимофф по прозвищу Алая Ведьма.

Четвертый фильм из линейки про Тора, получивший уже название «Тор: Любовь и гром», принес фанатам много сюрпризов. Так, Натали Портман в образе Джейн Фостер возьмет теперь в руки Мьельнир, став могучим Тором. Тайка Вайтити возвращается в режиссерское кресло. Впрочем, по заверениям новозеландца, Тесса Томпсон и Крис Хемсворт тоже никуда не денутся. Актриса повторит свою роль Валькирии, которая, к слову, будет искать свою королеву, и, конечно, в фильме мы увидим Криса Хемсворта, тоже в роли Тора.

Студия Marvel приготовила большой сюрприз для фанатов, сообщив дату выхода фильма. «Чёрная пантера 2″ выйдет на широкие экраны 6 мая 2022 года. Фильм «Черная пантера» является одним из самых кассовых фильмов во вселенной Marvel. Сборы картины составили более 700 миллионов долларов на территории США, а общий заработок перевалил за 1,3 миллиард долларов.