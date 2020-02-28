Февраль 28th, 2020

Российская академия наук намерена направить в ООН жалобу на Илона Маска за помехи астрономии





В Российской академии наук (РАН) очень недовольны деятельностью американского бизнесмена Илона Маска. В частности, запусками спутников системы «Старлинк» для раздачи глобального интернета. Об этом сообщает Российское информационное агентство «Новости» со ссылкой на научного сотрудника Института астрономии РАН Николая Самуся.



Академия даже готовит жалобу в ООН, так как, по мнению российских ученых, система помешает работе астрономов.





«Мы сейчас занимаемся подготовкой письма от РАН, и завтра с вице-президентом РАН Юрием Балегой мы этот вопрос будем обговаривать, и такое письмо от нас пойдет», — сказал Самусь, выступая в Московском планетарии.



Он пояснил, что из-за отраженного от спутников солнечного света 30-40% астрономических снимков будут испорчены. По его словам, РАН поддерживают коллеги из Европейского астрономического общества и специалисты из Португалии.



Проект «Старлинк» компании Маска SpaceX предполагает, что за несколько лет на орбиту Земли запустят несколько тысяч спутников, которые обеспечат высокоскоростной доступ в интернет в любой точке мира. В рамках проекта на орбиту уже выведено 240 объектов.



Сам Маск ранее говорил, что спутники окажут «примерно нулевое» влияние на астрономию, тем не менее пообещал принять меры для снижения негативного эффекта.



https://www.9tv.co.il/item/10904