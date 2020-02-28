Россия направляет к берегам Сирии два фрегата с ракетами «Калибр», но они могут не дойти

Россия направляет к берегам Сирии два военных корабля с крылатыми ракетами «Калибр-НК», сообщило в пятницу агентство «Интерфакс» со ссылкой на Черноморский флот. Но они могут не дойти — Турция грозится закрыть Босфор для их прохода.

Развертывание кораблей происходит на фоне обострения напряженности между Россией, Турцией и Сирией по поводу сирийской провинции Идлиб.

Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные высокоточным оружием – ракетным комплексом «Калибр-НК», совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море, говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

По данным пресс-службы, корабли уже начали прохождение турецких проливов Босфор и Дарданеллы.

Третий фрегат ЧФ данной серии – «Адмирал Эссен», выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года, напомнили в пресс-службе.

Фрегаты несут восемь пусковых установок ракетного комплекса «Калибр-НК».