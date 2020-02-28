Февраль 28th, 2020

Принц Гарри записал песню с Джоном Бон Джови: видео

Сегодня 35-летний принц Гарри встретился в Лондоне с 57-летней рок-звездой Джоном Бон Джови. Пожав друг другу руки и обменявшись парой фраз, герцог Сассеский и американский музыкант отправились на звукозаписывающую студию Abbey Road.

На студии перед Гарри и Джоном стояла ответственная задача — вместе записать новый сингл для Игр непобежденных (Invictus Games). Старт этим спортивным соревнованиям для бывших и действующих военных, получивших инвалидность, принц Гарри дал в 2014 году.

Принц Гарри и Джон Бон Джови

В инстаграме герцогов Сассеских было опубликовано видео, на котором принц Гарри и Джон Бон Джови стоят в кабине для звукозаписи и готовятся вместе исполнить песню Unbroken. Известно, что герцог Сассекский тщательно готовился к этому моменту и репетировал вместе с Джови практически весь вчерашний день.

Я же сказал, что попробую,

— подписал Гарри видео из звукозаписывающей студии.

Во время этой встречи Гарри, Джон Бон Джови и участники Игр непобежденных также в шутку пересекли дорогу друг за другом, точь-в-точь как это сделали участники группы The Beatles на обложке из вошедшего в историю альбома Abbey Road — за этим забавным моментом с улыбкой наблюдали прохожие и репортеры.

Напомним, что принц Гарри вернулся в Великобританию в начале недели, чтобы посетить ряд мероприятий, которые станут для него последними в качестве старшего члена королевской семьи. Скоро Меган Марл также покинет Канаду, чтобы присоединиться к супругу — в начале марта у них запланировано целых пять официальных визитов в Лондоне.