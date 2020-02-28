Посол США в НАТО «не исключила» вмешательства Альянса в сирийскую войну

Посол США в Североатлантическом альянсе Кэй Бейли Хатчисон не исключила вероятности применения после атаки ВВС РФ на колонну турецких военных в Сирии Пятой статьи Устава НАТО: она предполагает коллективную оборону стран-членов организации. Об том пишет Голос Америки.

По ее словам, «конечно, ничего не исключено».

«Это большое событие, и мы состоим в альянсе с Турцией. Не с Россией, а с Турцией. Мы хотим, чтобы Турция поняла, что мы являемся ее союзником… И если русские напали на турецких солдат – я не знаю обстоятельств… Я только что узнала об этом, так что я не могу сказать ничего больше, но это действительно серьезно», — сказала она.