Февраль 28th, 2020

Пентагон объявил о начале испытания ударных гиперзвуковых ракет воздушного базирования

Макет ракеты ARRW U.S. Air Force

Американская компания Lockheed Martin успешно защитила проект перспективной гиперзвуковой аэробаллистической ракеты ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon, авиационное оружие быстрого ответа), разработка которой ведется по заказу ВВС США с 2018 года. Как пишетLockheed Martin, пока работы по проекту идут в соответствии с графиком.

ARRW получила обозначение AGM-183A. Подробности об этом боеприпасе пока не раскрываются. Известно только, что новая гиперзвуковая ракета получит твердотопливный двигатель и отделяемый гиперзвуковой планирующий боевой блок. В зависимости от версии боевой блок будет выполнен с ядерной или фугасной боевой частью.

В рамках проекта ARRW компания Lockheed Martin совместно с ВВС США уже провела аэродинамические испытания макета боеприпаса на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress. Первые полноценные летные испытания ARRW запланированы на конец 2020 года, а принятие боеприпаса в опытную эксплуатацию — на 2022 год.