Февраль 28th, 2020

Одноклассников принца Джорджа поместили на карантин из-за угрозы коронавируса

Опасный вирус COVID-2019 продолжает стремительно распространяться по всему миру. В конце прошлой недели коронавирус вспыхнул в Италии — на сегодняшний день число зараженных достигло 528 человек, а 14 человек при этом скончались.

В виду обострившейся ситуации остальные страны мира делают все возможное, чтобы избежать вспышки коронавируса. Меры предосторожности предпринимают и в Великобритании. Например, на днях в школе Thomas’s Battersea, где учатся шестилетний принц Джордж и четырехлетняя принцесса Шарлотта, четверо школьников были отправлены на карантин из-за угрозы распространения коронавируса.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с дочерью Шарлоттой и сыном Джорджем

Такое решение было принято после возвращения учеников из Италии — по приезде у них были обнаружены подозрительные симптомы. В целях безопасности руководство школы, в которой учатся дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, настояло на том, чтобы недавно вернувшиеся из отпуска ребята сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции, а также до получения результатов воздержались от посещения учебного заведения.

Примечательно, что из отпуска в Италии недавно также вернулись внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндалл и ее супруг Майк Тиндалл. Однако недавно они официально заявили, что не собираются уходить на карантин. Зара и Майк уточнили, что придерживаются всех необходимых протоколов, и добавили, что у них нет никаких симптомов болезни.

Напомним, что многие звезды по всему миру призывают соблюдать меры безопасности из-за вспышки опасной болезни. Как раз по этому случаю Белла Хадид, Селена Гомес и многие другие опубликовали в микроблогах селфи, на которых позируют в защитных масках.