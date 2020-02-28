Февраль 28th, 2020

Никола Тесла считал, что египетские пирамиды — передатчики энергии

Изобретатель и ученый Никола Тесла питал самый живой интерес к археологическим чудесам Египта, в особенности к знаменитвм египетским пирамидам.

Мало кто сделал больший вклад в широкое внедрение электричества в современном мире, чем Тесла — человек, чьи заслуги варьируются от пионерского использования переменного тока к проведению экспериментов, направленных на передачу электричества по беспроводной связи через воздух.

Еще в 1905 году он представил патент под названием «искусство передачи электрической энергии через естественную среду», который был основан на его убеждении, что сама Земля является гигантским электрическим генератором, который может быть использован для обеспечения практически неограниченного количества электричества.

Среди его источников вдохновения были знаменитые пирамиды Гизы. Тесла находил их бесконечно увлекательными. Он считал, что эти древние сооружения сами по себе являются гигантскими передатчиками энергии, и обращал на них внимание, когда создавал свои собственные проекты.

Его беспроводные испытательные установкидля передачи электричества по воздуху, такие как экспериментальная станция Тесла в Колорадо-Спрингс и башня Уорденклифф на восточном побережье, по сообщениям, были вдохновлены расположением пирамид.

Тесла также проявил одержимость числами 3, 6 и 9 до такой степени, что он, как сообщается, объезжал здание 3 раза перед входом и останавливался только в гостиницах с числами, кратными 3. Он также привык принимать много своих повседневных решений, основанных на тех же самых принципах.

Сейчас многие исследователи поддерживают его теорию о том, что пирамиды являются передатчиками энергии. Однако остается неясным, будут ли когда-нибудьизвестны настоящие убеждения Теслы в этом отношении.